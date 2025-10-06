GRABADO el 06-10-2025

Los extorsionan y encima la PNP los golpea Paro de transportistas paraliza Lima

HARTOS DE LAS EXTORSIONES (Y DE LA PNP) El paro de transportistas está logrando paralizar la capital. Tanto choferes como cobradores están cansados de que, casi a diario, uno de ellos muera a causa de las extorsiones y el crimen organizado. Sin embargo, el descontento no solo es contra la delincuencia, sino también contra la propia Policía Nacional. Se han evidenciado diversos abusos cometidos por agentes de la PNP, lo que ha generado aún más repudio hacia la institución.



Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte se mantiene firme en su discurso de que la Policía es la más confiable para denunciar las extorsiones, insistiendo en que las protestas no resolverán nada.



Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

