Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro

¡Todos a participar! este 15 de agosto a las 3 de la tarde se realizará el segundo Simulacro Nacional Multipeligro. En la región La Libertad, el punto cero del evento preventivo será en el distrito de Laredo, según informó el subgerente de defensa civil del gore, Wilfredo Agustín.

La finalidad del simulacro es medir la capacidad de respuesta de la población y sensibilizarla para adoptar las acciones en casa, como por ejemplo un plan familiar de evacuación y la implementación de la mochila de emergencia.

Agustín, indicó que la respuesta de las personas ha mejorado ante estos ejercicios que se realizan cada año.

Cabe señalar que, La Libertad es la primera región del país en crear y aprobar el protocolo de gestión de cuerpos y restos humanos en desastres masivos. Con ello, también se busca fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que integran el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres.

