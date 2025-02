Una escena dramática que afortunadamente tuvo un final feliz.

Este can se encontraba sin poder escapar del fuerte caudal del río tierras blancas en la provincia de Nasca, como se observa en las imágenes el volumen del agua estaba en aumento y la vida de la mascota corría peligro.



Personas de buen corazón no se quedaron con los brazos cruzados y sumaron esfuerzos. Este joven arriesgó su vida e ingresó al río, logró atrapar al can y sujetarlo con una cuerda para luego con apoyo de otros ciudadanos, lograr este rescate. Una escena que fue admirada por los moradores de la zona.



El joven pudo salir ileso, luego de este notable accionar en este caudal peligroso por las fuertes lluvias que se registran en varias regiones del país.



