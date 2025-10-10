GRABADO el 10-10-2025

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima

FIESTA AFUERA DEL CONGRESO Los manifestantes que se encontraban en los exteriores del Congreso expresaron su alegría tras el anuncio de la vacancia de Dina Boluarte. Asimismo, aseguraron que la lucha no ha terminado y que sigue vigente la convocatoria a la marcha del 15 de octubre.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

