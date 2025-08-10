Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión
Más de 360 personas fueron detenidas en Londres durante una protesta en apoyo a PalestineAction, organización pro-Palestina prohibida y clasificada como terrorista por el Reino Unido. La PolicíaMetropolitana confirmó que los arrestos se produjeron el sábado e incluyeron siete casos adicionales por delitos como agresiones a agentes. La ONU considera desproporcionada esta clasificación, que llegó tras actos de vandalismo atribuidos a activistas, entre ellos un ataque a una base aérea.
noticiashoy breakingnews internacionales Londres ReinoUnido Palestina PalestineAction ONU protesta detenciones
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
más de 360 detenidos en Londres
protesta pro Palestina en Reino Unido
Palestine Action organización prohibida
arrestos masivos en manifestación Londres
policía británica detiene activistas
ONU critica clasificación terrorista
vandalismo en base aérea Reino Unido
manifestación pro Palestina detenidos
tensión política en Londres
detenciones por apoyar a Palestine Action
arrestos en protesta Londres 2024
protestas en Reino Unido por Palestina
clasificación terrorista Palestina
Policía Metropolitana arrestos masivos
acciones policiales en manifestaciones
conflicto Israel Palestina reacciones
solidaridad con Palestina Londres
detenciones internacionales noticias
represión de protestas en Reino Unido
manifestación termina con arrestos
Desde Diario Gestión
CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.
¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.
Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.
LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.
Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.
Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.
Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.
Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.
Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.
Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.
ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.
MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.
Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.
Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.