GRABADO el 10-08-2025

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión

Más de 360 personas fueron detenidas en Londres durante una protesta en apoyo a PalestineAction, organización pro-Palestina prohibida y clasificada como terrorista por el Reino Unido. La PolicíaMetropolitana confirmó que los arrestos se produjeron el sábado e incluyeron siete casos adicionales por delitos como agresiones a agentes. La ONU considera desproporcionada esta clasificación, que llegó tras actos de vandalismo atribuidos a activistas, entre ellos un ataque a una base aérea.



noticiashoy breakingnews internacionales Londres ReinoUnido Palestina PalestineAction ONU protesta detenciones



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



más de 360 detenidos en Londres

protesta pro Palestina en Reino Unido

Palestine Action organización prohibida

arrestos masivos en manifestación Londres

policía británica detiene activistas

ONU critica clasificación terrorista

vandalismo en base aérea Reino Unido

manifestación pro Palestina detenidos

tensión política en Londres

detenciones por apoyar a Palestine Action

arrestos en protesta Londres 2024

protestas en Reino Unido por Palestina

clasificación terrorista Palestina

Policía Metropolitana arrestos masivos

acciones policiales en manifestaciones

conflicto Israel Palestina reacciones

solidaridad con Palestina Londres

detenciones internacionales noticias

represión de protestas en Reino Unido

manifestación termina con arrestos

Desde Diario Gestión

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.

Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.

Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.

Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.