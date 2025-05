GRABADO el 19-05-2025

TODO LO QUE DEBES SABER del CHOQUE del BUQUE que dejó DOS MUERTS en Nueva York LR

MÉXICO El buque escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Armada de México, colisionó con la parte inferior del puente de Brooklyn en Nueva York el pasado sábado 17 de mayo. El trágico accidente dejó como saldo la muerte de dos cadetes mexicanos: América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos. Las autoridades ya investigan las causas del impacto, mientras la comunidad naval lamenta profundamente la pérdida.



brooklynbridge choquedebuque puentedebrooklyn buquemexicano newyork



TODO LO QUE DEBES SABER del CHOQUE del BUQUE que dejó DOS MUERTS en Nueva York

