El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció este viernes el despliegue de dos submarinosnucleares "en las regiones apropiadas", en respuesta a los comentarios "altamente provocadores" del exmandatario ruso DmitriMedvédev. Aunque no precisó la ubicación exacta, la declaración ha encendido las alarmas internacionales ante la creciente tensiónmilitar entre Washington y Moscú. Esta decisión se produce en medio de un clima global inestable, marcado por crisis geopolíticas y climáticas.



En paralelo, intensas lluvias golpearon varias zonas del noreste de EEUU, provocando inundaciones repentinas en los estados de Maryland, Pensilvania, NuevaJersey y Virginia. Las tormentas dejaron vías anegadas, vehículos atrapados y la trágica muerte de un niño en Maryland. Las imágenes de rescates y calles inundadas se viralizaron, generando fuerte preocupación ciudadana y activando alertas de emergencia en varias regiones.



En el terreno económico, las principales bolsas del mundo abrieron en rojo. WallStreet, así como los mercados de Europa y Asia, registraron retrocesos tras los recientes anuncios de Trump. Las medidas económicas del mandatario han generado incertidumbre entre inversionistas y operadores, quienes temen un posible impacto negativo en la estabilidad financiera global y el comerciomundial.



Mientras tanto, el presidente de Rusia, VladimirPutin, afirmó este viernes su deseo de alcanzar una "pazduradera y estable" en el conflicto con Ucrania. No obstante, reiteró que Moscú no modificará sus condiciones actuales para una tregua. Las declaraciones desde el Kremlin se producen mientras continúan los esfuerzos diplomáticos en foros multilaterales, con posiciones aún distantes entre Kiev y Moscú.



