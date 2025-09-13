GRABADO el 13-09-2025

Peruanos celebran el triunfo de Perú y del pan de chicharrón RPPESPECIALES DESPACHO

Peruanos celebran el triunfo de Perú frente a Venezuela en el Mundial de Desayunos comiendo un rico pan con chicharrón.



RPPESPECIALES

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Peruanos celebran el triunfo de Perú y del pan de chicharrón RPPESPECIALES DESPACHO



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 14/09/2025 ADNRPP.

¿Qué está pasando en Machu Picchu? Paro y acusaciones ROTATIVARPP.

Tragedia en San Juan de Lurigancho: crimen en discoteca ROTATIVA RPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 14/09/2025 ROTATIVARPP.

Paro indefinido en Machu Picchu: caos en el transporte ROTATIVARPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 14/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.

El funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona, con la presencia de Trump Shortrpp.

El papa León XIV cumple años este domingo DIALOGOFERPP ENTREVISTA.

FOTO impactante: ¿HUMANOIDE en un grifo de West Palm Beach? SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Minería ilegal y criminalidad: los retos que enfrenta el Perú ENFOQUERPP ENTREVISTA.

RPP compartió un encuentro especial con el papa León XIV antes de su cumpleaños SHORTRPP.

Peruanos celebran el triunfo de Perú y del pan de chicharrón RPPESPECIALES DESPACHO.

La influencia de Miguel Grau en la democracia, la lealtad y la dignidad ADNRPP ENTREVISTA.

ANÁLISIS Aprobación de Zonas Económicas Especiales privadas en Perú ADNRPP ENTREVISTA.

Congresista Katy Ugarte explica los desafíos en la protección al consumidor ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.