GRABADO el 13-08-2025

Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio

Expresidente MartínVizcarra afronta este miércoles 13 de agosto un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra. El pedido será evaluado esta vez por el juez Jorge Chávez Tamariz. Previamente, la decisión de otro magistrado, quien rechazó el pedido fiscal, fue anulada por una sala de apelaciones.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



decisión clave prisión preventiva

Martín Vizcarra casos judiciales

Vizcarra Lomas de Ilo

Hospital de Moquegua Vizcarra

prisión preventiva expresidente

Vizcarra ante juez Chávez

audiencia Vizcarra 13 agosto

Fiscalía contra Vizcarra

defensa de Vizcarra Moquegua

corrupción en gobierno Vizcarra

acusaciones contra expresidente

Poder Judicial Perú Vizcarra

Vizcarra decisiones judiciales

investigación casos Vizcarra

juez Jorge Chávez decisión

podcast Tenemos Que Hablar

noticias sobre Vizcarra

audiencia judicial Vizcarra

procesos legales expresidente

próxima audiencia Vizcarra

Desde EL COMERCIO

Funeral de Miguel Uribe Turbay: segundo día de homenaje a político colombiano EN VIVO.

Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.

¿GÉNESIS TAPIA AL CONGRESO? UNOMÁS ENVIVO.

López Aliaga quitará Medalla de Lima a Petro tras disputa por isla Santa Rosa El Comercio.

Patricia Benavides se reincorporó al Ministerio Público Mirada de Fondo.

¿Por qué la soberanía peruana en Santa Rosa no está en discusión? El Comercio.

Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.

¿Cuántos peruanos podrán votar en el 2026? ABCelectoral El Comercio.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: rinden homenaje a político colombiano EN VIVO.

Lima entre las más peligrosas según Trump / Colombia provoca a Perú TQH EN VIVO.

¿Es Lima realmente una de las ciudades más peligrosas para vivir y visitar? El Comercio.

¿Colombia no tiene intención de apaciguar el conflicto con Perú? El Comercio.

¿Bandera de Colombia izada en Santa Rosa es una provocación? El Comercio.

¿Qué información pide EE.UU. para entregar la recompensa de USD 50 millones por Maduro? El Comercio.

Daniel Quintero izó bandera colombiana en territorio peruano de Santa Rosa El Comercio.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.