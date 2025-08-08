GRABADO el 08-08-2025

Al Día con Willax - AGO 08 - MÁS DE 16 MIL DENUNCIAS POR EXTORSIÓN EN PERÚ Willax

Yo Caviar - AGO 08 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - ALEJANDRO MUÑANTE: "VOLVEREMOS A CITAR A GORRITI" Willax.

Camotillo El Tinterillo - AGO 07 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 2/5 - PETRO IRÁ A INSTANCIAS LEGALES POR ISLA SANTA ROSA Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 3/5 - COBRADOR DE BUS 'TIGRILLO' ES ASESINADO EN PLENA RUTA Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - 1/5 - TRES MUERTOS EN ATAQUE A POLLERÍA EN LURÍN Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - SE PIERDEN DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA JNJ Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - LIBERAN A SUJETO QUE HIZO TOCAMIENTOS A ACTRIZ Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - EXTORSIONADORES BALEAN BUS CON PASAJEROS Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - IDENTIFICAN A SUJETO QUE ROBÓ ARMA A SUBOFICIAL Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - LANZAN PRIMERA MAESTRÍA EN SEGURIDAD CIUDADANA Y CRIMINOLOGÍA Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - ROBAN MINIVAN Y EXIGEN DINERO PARA DEVOLVERLO Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - APUNTAN A MADRE QUE PASEABA A SU BEBÉ Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - MÁS DE 16 MIL DENUNCIAS POR EXTORSIÓN EN PERÚ Willax.

Al Día con Willax - AGO 08 - DETONAN EXPLOSIVOS EN BODEGA Y LICORERÍA Willax.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

