SIEMPRE LOS CRITICAN No pueden minimizar ni deslegitimar nuestras protestas, según lider juvenil

AGENDA REGIONAL Luis Ángel Condori Yapo, presidente del Consejo Provincial de Juventudes de San Román (Puno), recordó que en las protestas de 2023 cuando comunidades del sur exigían justicia y la revocatoria del mandato de Dina Boluarte el gremio de transportistas se mantuvo al margen. En esta ocasión, hizo un llamado a la unidad, exhortando a que los jóvenes y otros sectores del país unan fuerzas para enfrentar la crisis actual.

Los extorsionan y encima la PNP los golpea Paro de transportistas paraliza Lima.

SIEMPRE LOS CRITICAN No pueden minimizar ni deslegitimar nuestras protestas, según lider juvenil.

Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".

PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima.

¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.

Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

