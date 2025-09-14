Trujillo: Triple crimen desata dudas en investigación
Tres personas perdieron la vida a manos de presuntos sicarios en Trujillo. Poco después, un ciudadano denunció que la Policía lo estaría investigando como presunto implicado, negando enfáticamente su participación en dicho crimen.
EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 14/09/25.
