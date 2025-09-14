GRABADO el 14-09-2025

Trujillo: Triple crimen desata dudas en investigación

Tres personas perdieron la vida a manos de presuntos sicarios en Trujillo. Poco después, un ciudadano denunció que la Policía lo estaría investigando como presunto implicado, negando enfáticamente su participación en dicho crimen.



