GRABADO el 18-05-2025

Menú aeropuerto: oferta gastronómica del nuevo Jorge Chávez

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrirá sus puertas este 1 de junio con una propuesta gastronómica que promete revolucionar la experiencia de viaje. Con más de 270,000 m² de moderna infraestructura, el nuevo terminal no solo mejorará el tránsito de pasajeros, sino que se convertirá en un centro culinario de alto nivel, con restaurantes, cafés de especialidad y dos amplios food halls, en colaboración con chefs de renombre y marcas nacionales e internacionales.



En la zona de llegadas funcionará Perusuyo, un food hall de 600 m² abierto al público, ideal para quienes esperan o despiden pasajeros. Este espacio reunirá conceptos como Festejo, una taberna criolla El Capitán, centrado en butifarras y chicharrones Zoila Dulce, dedicada a postres tradicionales Ka-pón, con cocina chifa y El Jaguar, una cafetería de especialidad.



Por su parte, en la zona de salidas internacionales se ubicará Nación Sazón, un espacio de 1,600 m² operado por Lagardère Travel Retail, que reunirá a figuras como Mitsuharu Tsumura con Tori, José del Castillo con Las Reyes by Isolina, Javier Miyasato con Burger Boy, así como La Lucha Sanguchería y el concepto KO del grupo MCK Hospitality.



CON SABOR PERUANO



La operación gastronómica del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estará a cargo de Acurio Restaurantes, Retail Services y Lagardère. Así, el primer terminal aéreo del país no solo será una puerta de entrada al país, sino también una vitrina del sabor peruano ante los ojos del mundo.





Ingresa a http://ptv.pe/443168 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 18/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

