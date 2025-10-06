GRABADO el 06-10-2025

Paro de transportistas del 6 de octubre: así se desarrolla la protesta en Lima y Callao Trome

Este lunes 6 de octubre, el ParodeTransportistas afectó gravemente el tránsito en Lima y Callao. La medida fue convocada por el gremio de transportepúblico formal como protesta por el asesinato de los conductores Daniel José Cedeño Alfonso y Guillermo Arturo Álvarez. El director de la CámaraInternacionaldelTransporte, Martín Ojeda, señaló que el paro es simbólico y pacífico ante la ola de inseguridad que golpea al sector.



En distritos como Carabayllo se registraron bloqueos e incendios de llantas en la avenida Túpac Amaru, mientras buses de El Rápido también detuvieron operaciones. Las empresas que se sumaron a la paralización incluyen a La 50, Santa Catalina, Evipusa, Edilberto Ramos, Consorcio Villa, La Zeta, Etuchisa-Los Chinos, El Cóndor SAC, Urbanito y Nueva América.



La ATU garantizó la operación del Metropolitano, corredores complementarios y Metro de Lima pese al llamado apagado de motores. Además, la Policía desplegó 28 buses para asegurar el traslado de los ciudadanos.



Ojeda también declaró que el gremio ya no dialogará con el ministro del Interior, sino que exige reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y la presidenta Dina Boluarte para buscar soluciones frente a la violencia contra el transporte urbano.



¿Qué opinas sobre esta protesta? ¿Te viste afectado por el paro?



noticiashoy breakingnews transporte ParodeTransportistas Lima Callao inseguridad bloqueos CIT ATU



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Lucy Cabrera echa a Clara Seminara: Tuvo problemas con Felpudini cafeconlachevez shorts.

HORÓSCOPO SEMANAL del 07 al 12 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

¡PATO OVALLE CUENTA SUS SECRETOS! MIÉRCOLES 6PM cafeconlachevez.

Paul Cominges y la unica foto que guarda de su epoca de futbolista lafedecuto.

Lucy Cabrera cuadra a Tenchy Ugaz: Yo no te envié la carta notarial, fue tu exesposa trome.

PATO OVALLE: Su infancia, lo casaron a la fuerza, La Casa de la comedia y más cafeconlachevez.

¡Universitario va por el TRI! Crisis en Alianza Lima y lo último del Perú vs. Chile EN VIVO.

Lucy Cabrera: "Un futbolista estuvo enviando mensajes subidos de tono" trome cafeconlachevez.

Paul Cominges y su difícil relación con Percy Olivares en Grecia trome lafedecuto.

LUCY CABRERA cuenta que MAGALY y solo la apoyó por rating en el caso Max Álvarez cafeconlachevez.

Paro de transportistas del 6 de octubre: así se desarrolla la protesta en Lima y Callao Trome.

PAUL COMINGES: Su decepción con Roberto Martínez, hepatitis, fichaje por Alianza y más lafedecuto.

Expulsan del Perú a operador del Pequeño J vinculado al triple crimen en Argentina!.

'Amá Charo' le pedía a Cuto que vaya suave con Jefferson en los clásicos Trome.

EN VIVO: Expulsan a MATÍAS OZORIO, complice de "PEQUEÑO J", a Argentina Trome.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.