GRABADO el 07-10-2025

Extorsión a transportistas: fenómeno golpea a varios países de la región

La extorsión no solo golpea al Perú, sino también a varios países de la región. En México, durante el primer semestre del año se reportaron casi seis mil víctimas de este delito. En Honduras, la extorsión mueve alrededor de 200 millones de dólares anuales, mientras que en Colombia, desde las cárceles se manejan aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos al año.



En medio de este panorama, El Salvador destaca por haber logrado reducir significativamente sus índices delictivos desde 2022. Este resultado ha reavivado el debate sobre la posibilidad de aplicar el modelo Bukele en otros países, luego de que un gremio de transportistas peruanos anunciara su intención de viajar a dicho país para conocer estrategias contra la extorsión.



ESPECIALISTAS OPINAN



Sin embargo, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés advirtió que no se pueden replicar esas medidas en el Perú, pues ello compete exclusivamente al Estado. El plan Bukele es inviable de implementar en nuestro país, afirmó.



En contraste, el consultor en seguridad ciudadana y policial salvadoreño Luis Contreras sostuvo que, aunque los contextos son distintos, el delito es el mismo y requiere decisiones firmes por parte de las autoridades peruanas.





Ingresa a http://ptv.pe/455586 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 07/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

Crisis en el transporte: representantes respaldan pedido de declarar en emergencia el sector.

Extorsión a transportistas: fenómeno golpea a varios países de la región.

Santa Anita: incendio de bus de empresa La 40 estaría vinculado a caso de extorsión.

Penal Ancón I: hallan celulares y equipos WiFi en pabellones de Jorobado y Yojairo.

Entidades bancarias optan por realizar menos préstamos a empresas de transporte.

Transportistas rechazan recomendación de Boluarte sobre llamadas extorsivas: "No contestar es morir".

PCM anuncia nueva reunión con transportistas para este jueves 9 de octubre.

Triple feminicidio en Argentina: revelan nuevas imágenes de Pequeño J y sus presuntos cómplices.

Surco: restos de madre e hija fallecidas en incendio permanecen en morgue.

Más de 118 víctimas por atentados en transporte público en el último año.

Transportistas anuncian paro indefinido si continúan asesinatos por extorsión y sicariato.

Policía que se negó a pagar pasaje tiene denuncias por agresión.

Liberan a conductor que fue detenido tras cobrar pasaje a suboficial.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.