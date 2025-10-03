DOMINGO AL DÍA La caída de "El Mosntruo" en Paraguay shorts
Alias El Monstruo fue detenido en Paraguay. La mujer que lo encubría, las evidencias incautadas y los próximos pasos marcan el rumbo hacia su extradición al Perú.
