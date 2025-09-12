GRABADO el 12-09-2025

Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC

Latina Noticias reveló nuevos audios que serían del ministro Juan Santiváñez, en las grabaciones, presuntamente el titular de Justicia asegura a una mujer que negocia con el Tribunal Constitucional (TC) para que falle a su favor. Como se sabe, dicho funcionario es indagado por supuestamente haber recibido US 20.000 para influir en los fallos del TC.



Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. () Nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. () Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando, habría dicho Santiváñez.



DEFENSA DE POLICÍAS



Según La República, las presuntas negociaciones entre Juan Santiváñez y el TC se habrían iniciado el 5 enero de 2024, cuando el entonces ministro del Interior asumió la defensa de dos policías relacionados con la sanguinaria red criminal Los Pulpos de Trujillo, región La Libertad, los acusados fueron identificados como Eber Riquelme y Miguel Salirrosas.



El 8 de enero, el funcionario le dijo a su supuesto cliente que sus honorarios eran de 20 mil soles. Asimismo, el testigo protegido 01-2025, dijo que pidió 20 mil dólares adicionales para garantizar que el recurso a favor de Salirrosas fuera declarado fundado por la Fiscalía, y habría añadido que no debía preocuparse, pues contaba con contactos en el TC.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Alcalde de Pataz califica de fracaso estado de emergencia y toque de queda.

Karla Ramírez sobre Zanabria: El número uno de la PNP está siendo separado por delitos graves.

Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto.

Mundial de desayunos: Pan con chicharrón y arepas se disputan la final en el penal de Chorrillos.

Tren LimaChosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC.

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión.

Mincul insiste en que excavaciones en Centro Histórico ponen en riesgo seguridad de Boluarte.

Barrios Altos: capturan a dos mujeres por el delito de microcomercialización de drogas.

Miraflores: conmemoran 33 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC.

Boluarte minimiza marcha contra reforma de pensiones: "Ya aprendieron a no salir a las calles".

Poder Judicial suspende a comandante general PNP Víctor Zanabria por caso policías albañiles.

Caen Los Maleantes del Cono: tenían en su poder arma usada en crimen de diplomático de Indonesia.

Tragedia en Vía Evitamiento: joven de 18 años lucha por salvar su pierna tras fatal accidente.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.