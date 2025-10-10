GRABADO el 10-10-2025

Romy Chang: "Se concedería el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte"

La abogada penalista Romy Chang explicó cómo continuarán las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte, luego de su vacancia. En entrevista con 24 Horas, Chang señaló que los casos se dividen en dos grupos: los iniciados antes de asumir la presidencia y los ocurridos durante su gestión.

Las que tuvo antes de asumir la presidencia, como el caso Los Dinámicos del Centro, deben ser investigadas sin impedimentos. En cambio, casos como Rolex, Cofre, Cirugías y Matanzas, que se dieron durante su gestión como presidenta de la República, están protegidos por la inmunidad presidencial mientras duró su mandato, explicó.

En esa línea, la especialista señaló que este nuevo escenario abre la puerta para que la Fiscalía continúe con todas las investigaciones pendientes, respetando los procedimientos legales correspondientes. "La fiscalía puede proceder como lo haría con cualquier ciudadano común", sostuvo. 

PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

Chang añadió que, tras la vacancia, la inmunidad presidencial solo se aplicaría en casos abiertos durante la gestión de la exjefa de Estado, no aplica más no en casos previos a su mandato. Finalmente, señaló que es muy probable que el Poder Judicial apruebe los pedidos de impedimento de salida del país solicitados por la Fiscalía para la exmandataria.


Ingresa a http://ptv.pe/455841 para más información

Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 10/10/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.

Luis Villasana sobre Nobel de la Paz para María Corina Machado: Una alegría civil para todo el país.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.

Romy Chang: "Se concedería el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte".

Ricardo Márquez: "Esta transición tiene que tener una visión de Estado, no de partido".

José Jerí: las denuncias por abuso sexual, desobediencia y hasta corrupción del presidente peruano.

Inestabilidad política frena crecimiento económico y afecta creación de empresas, advierte Von Hesse.

Abogado de Dina Boluarte: "No hemos solicitado asilo, ni piensa pasar a la clandestinidad".

José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial (2/2).

Gerente de productora de concierto de Agua Marina figura como investigado en red ligada a 'Jorobado'.

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra destituida expresidenta.

Exministra cuestiona capacidad de José Jeri para liderar el país: Tiene serios cuestionamientos.

Primer día de José Jerí como presidente: reuniones y coordinación para el nuevo gabinete.

José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial (1/2).

Sector transporte exigen gabinete técnico a Jerí: Que no sea conformado por grupos parlamentarios.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Luis Villasana sobre Nobel de la Paz para María Corina Machado: Una alegría civil para todo el país

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Romy Chang: "Se concedería el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte"

video

Ricardo Márquez: "Esta transición tiene que tener una visión de Estado, no de partido"

video

José Jerí: las denuncias por abuso sexual, desobediencia y hasta corrupción del presidente peruano

video

Inestabilidad política frena crecimiento económico y afecta creación de empresas, advierte Von Hesse

video

Abogado de Dina Boluarte: "No hemos solicitado asilo, ni piensa pasar a la clandestinidad"

video

José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial (2/2)

video

Gerente de productora de concierto de Agua Marina figura como investigado en red ligada a 'Jorobado'

video

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra destituida expresidenta

video

Exministra cuestiona capacidad de José Jeri para liderar el país: Tiene serios cuestionamientos

video

Primer día de José Jerí como presidente: reuniones y coordinación para el nuevo gabinete

video

José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial (1/2)

video

Sector transporte exigen gabinete técnico a Jerí: Que no sea conformado por grupos parlamentarios

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo