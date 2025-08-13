GRABADO el 13-08-2025

DIROES, la cárcel VIP de los expresidentes

Fujimori, Toledo, Humala y Castillo: los exmandatarios que precedieron a Vizcarra en Barbadillo
OcurreAhora MávilaHuertas
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 14 de agosto de 2025 - MARTÍN VIZCARRA TRASLADADO A PENAL.

Martín Vizcarra es trasladado a penal donde pasará los 5 meses de prisión preventiva.

Hermano de Martín Vizcarra tras prisión preventiva contra el expresidente: "Es un dictamen abusivo".

Chofer es baleado por no pagar 15 soles de cupo.

Choferes temen por su vida y hasta pagan cupos a dos bandas de extorsionadores a la vez.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 13 de agosto del 2025.

DIROES, la cárcel VIP de los expresidentes.

¡Exclusivo! Policías están vulnerables por solo contar con chalecos antibalas rotos y vencidos.

Martín Vizcarra: el testimonio del examigo que lo hundió en las investigaciones.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 13 de agosto del 2025.

Abogado de Martín Vizcarra señala que este jueves presentarán apelación de la prisión preventiva.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 13 de Agosto de 2025.

¡Exclusivo! Imágenes de Vizcarra en actitud de 'persona derrotada' tras dictarse prisión preventiva.

Martín Vizcarra se dejó ver nervioso tras dictarse prisión preventiva.

Vizcarra: juez le había llamado la atención por usar su celular antes de dictar prisión preventiva.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

