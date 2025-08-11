GRABADO el 11-08-2025

MPT clausura locales nocturnos por infringir normas

La Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la MPT, clausuró diferentes locales nocturnos, los cuales no vendrían cumpliendo con los permisos exigidos por la normativa.



Uno de estos locales fue la discoteca "Los previos" ubicada en la avenida Larco, en Trujillo, la cual fue clausurada por segunda, según informó la autoridad. La razón de la clausura es que el local nocturno reabrió de manera ilegal, ignorando una orden de cierre vigente.



La discoteca Tokio, ubicada en la calle Alfonso Ugarte en pleno centro cívico de Trujillo, también fue clausurada, en este lugar incluso personal municipal procedió al soldar las puertas de acceso.



Autoridades informaron que continuarán con los operativos, sancionando a quienes infrinjan la normativa municipal 019 2025. Además de verificar que los establecimientos clausurados no vuelvan a reabrir clandestinamente.



