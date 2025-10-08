GRABADO el 08-10-2025

Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió encarcelar a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, por no apoyar las redadas migratorias. En su red social Truth Social, afirmó que ambos deberían estar en la cárcel por no proteger a los agentes del ICE.
Trump acusó a los gobiernos demócratas de Illinois de obstaculizar las operaciones federales y permitir protestas que, según él, ponen en riesgo la seguridad nacional. Estas declaraciones surgen en medio de tensiones por las políticas migratorias en ciudades santuario.

larepública donaldtrump chicago illinois migracion icetrump

00:00 - 00:18 Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois
00:24 - 00:39 "¡Deberían estar en la cárcel!"
00:55 - 01:10 Policía ICE es interrumpida por autoridades

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

donald trump
alcalde de chicago
gobernador de illinois
carcel en estados unidos
estados unidos trump

Desde La República - LR+

Hildebrandt arremete contra Dina Boluarte tras su consejo sobre llamadas extorsivas HLR.

Chofer que cobró pasaje a policía: "Para mí sí vinieron 9 efectivos" short lr.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 08 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Phillip Butters salió escoltado por PNP en Puno EnVivoLR.

Chofer que cobró 2 soles a policía denuncia abuso de autoridad LR.

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú?: Esto dice experto LR.

¡INCREÍBLE! Así tuvo que salir Phillip Butters de radio en Puno HLR.

¡ATENCIÓN! Gerald Oropeza insinúa atentado contra Dina Boluarte tras paro de transportistas HLR.

Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr.

CURWEN RECHAZA BURLA DE DINA AL PEDIR QUE NO RESPONDAN A LLAMADAS CURWEN EN LA REPÚBLICA.

DINA BOLUARTE SE BURLA DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN Y SC4RIAT0 ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡De terror! PNP investiga triple crimen en SMP EnVivoLR.

Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR.

RMP SOBRE ASESINATOS DE TRANSPORTISTAS: EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ EN LA POLICÍA SIN GUION.

Chofer denunciado por 3 delitos por cobrar pasaje a policía EnVivoLR.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Hildebrandt arremete contra Dina Boluarte tras su consejo sobre llamadas extorsivas HLR

video

Chofer que cobró pasaje a policía: "Para mí sí vinieron 9 efectivos" short lr

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 08 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

Phillip Butters salió escoltado por PNP en Puno EnVivoLR

video

Chofer que cobró 2 soles a policía denuncia abuso de autoridad LR

video

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú?: Esto dice experto LR

video

¡INCREÍBLE! Así tuvo que salir Phillip Butters de radio en Puno HLR

video

¡ATENCIÓN! Gerald Oropeza insinúa atentado contra Dina Boluarte tras paro de transportistas HLR

video

Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr

video

CURWEN RECHAZA BURLA DE DINA AL PEDIR QUE NO RESPONDAN A LLAMADAS CURWEN EN LA REPÚBLICA

video

DINA BOLUARTE SE BURLA DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN Y SC4RIAT0 ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

video

¡De terror! PNP investiga triple crimen en SMP EnVivoLR

video

Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR

video

RMP SOBRE ASESINATOS DE TRANSPORTISTAS: EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ EN LA POLICÍA SIN GUION

video

Chofer denunciado por 3 delitos por cobrar pasaje a policía EnVivoLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 09 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo