Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió encarcelar a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, por no apoyar las redadas migratorias. En su red social Truth Social, afirmó que ambos deberían estar en la cárcel por no proteger a los agentes del ICE.
Trump acusó a los gobiernos demócratas de Illinois de obstaculizar las operaciones federales y permitir protestas que, según él, ponen en riesgo la seguridad nacional. Estas declaraciones surgen en medio de tensiones por las políticas migratorias en ciudades santuario.
larepública donaldtrump chicago illinois migracion icetrump
00:00 - 00:18 Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois
00:24 - 00:39 "¡Deberían estar en la cárcel!"
00:55 - 01:10 Policía ICE es interrumpida por autoridades
donald trump
alcalde de chicago
gobernador de illinois
carcel en estados unidos
estados unidos trump
Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR.
