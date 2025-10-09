MADURO DESAFÍA A EE.UU: "SI LOS GRINGOS ATACAN, RESPONDEREMOS" RADAR24
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un claro mensaje de confrontación a Estados Unidos: Si los gringos atacan, responderemos, dejando en evidencia la tensión creciente entre ambos países. En un acto oficial en Caracas, afirmó que las amenazas externas no frenarán el trabajo por la patria y advirtió que cualquier agresión recibiría una reacción.
Mientras EE.UU. mantiene presencia militar en el Caribe y ha atacado embarcaciones vinculadas al narcotráfico, Maduro denuncia una estrategia para imponer un cambio de régimen. ¿Qué implicaciones tendría una escalada militar regional? ¿Cómo reaccionarán los actores internacionales? Hoy en Radar24 analizamos los riesgos y escenarios posibles.
Venezuela Maduro EstadosUnidos amenaza geopolítica tensión respuestas GuerraLatinoamericana Caribe
MADURO DESAFÍA A EE.UU: "SI LOS GRINGOS ATACAN, RESPONDEREMOS" RADAR24.
