GRABADO el 09-10-2025

MADURO DESAFÍA A EE.UU: "SI LOS GRINGOS ATACAN, RESPONDEREMOS" RADAR24

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un claro mensaje de confrontación a Estados Unidos: Si los gringos atacan, responderemos, dejando en evidencia la tensión creciente entre ambos países. En un acto oficial en Caracas, afirmó que las amenazas externas no frenarán el trabajo por la patria y advirtió que cualquier agresión recibiría una reacción.

Mientras EE.UU. mantiene presencia militar en el Caribe y ha atacado embarcaciones vinculadas al narcotráfico, Maduro denuncia una estrategia para imponer un cambio de régimen. ¿Qué implicaciones tendría una escalada militar regional? ¿Cómo reaccionarán los actores internacionales? Hoy en Radar24 analizamos los riesgos y escenarios posibles.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

