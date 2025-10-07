GRABADO el 07-10-2025

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24

El presidente DonaldTrump ordenó suspender todas las negociaciones diplomáticas con NicolásMaduro, cancelando el contacto oficial entre EE. UU. y Venezuela, en un giro de confrontación geopolítica. En respuesta, Maduro anunció que enviará una carta al papa León XIV para solicitar que la Santa Sede intervenga como mediadora y ayude a mantener la paz y la estabilidad en Venezuela. Hoy en Radar24 analizamos por qué Trump pone fin al diálogo y cómo se interpretan estas acciones en el marco del conflicto antidrogas iniciado por EE. UU.



Venezuela Trump Maduro PapaLeónXIV diplomacia crisis geopolítica



00:05 Trump rompe diálogo con Maduro

01:00 Contradicciones y caos en el chavismo

02:08 Maduro señala que Venezuela busca responsables de planear ataque en Embajada de EE.UU.

04: 42 EE.UU. aumenta presión sobre Caracas

17: 54 Venezuela excluida de la Cumbre de las Américas

20:14 Xiomara Sierra, dirigente de Vente Venezuela se pronuncia sobre declaraciones de Cabello

22:11 Cabello siembra miedo con mensaje explosivo

26:45 María Corina celebra su cumpleaños en medio de la lucha



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



Trump rompe negociación con Maduro

Maduro pide ayuda al Papa

Corte diplomática EE.UU. Venezuela

Ruptura diálogo TrumpMaduro

Papa León XIV mediar crisis

Conflicto EE.UU. Venezuela

Crisis diplomática latinoamericana

Diplomacia papal Venezuela

Impacto geopolítico Trump Maduro

Venezuela busca mediación papal

Trump suspende contactos diplomáticos

Maduro solicita intercesión vaticana

Giro diplomático Trump Venezuela

Violencia política y diplomacia

Carteles y conflicto fronterizo

Operaciones antidrogas en Caribe

Tensión bilateral EE.UU. Venezuela

Venezuela en crisis diplomática

Rol del Vaticano en conflictos

Relaciones internacionales América Latina

Desde Diario Gestión

¿Qué se sabe sobre el intento de ATENTADO contra DANIEL NOBOA en ECUADOR? Gestión.

LA HORA DE NICOLÁS MADURO LLEGÓ, ESTADOS UNIDOS VA POR SU CAPTURA I radarclips.

CHAVISMO USA EL MIEDO PARA MANTENERSE EN EL PODER.

Noticias de 7 de octubre: RUBIO CONVENCE A TRUMP Y CORTAN DIALOGO EEUU-VENEZUELA Noticiero.

LOS VENEZOLANOS SOMOS RESILIENTES Y ESPERAMOS LA TRANSICIÓN.

¿Cuáles son los líderes mundiales que festejaron el cumpleaños de PUTIN? Gestión.

PAPA LEÓN XIV HABLA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS Gestión.

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24.

MARÍA CORINA MACHADO REAPARECE EN SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CLANDESTINIDAD Gestión.

¿Por qué TRUMP ordenó poner fin al contacto diplomático con VENEZUELA? Gestión.

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU Gestión.

TRUMP llama "LOCA y persona con PROBLEMAS DE IRA" a GRETA THUNBERG Gestión.

Noticias de 7 de octubre: ¿TEMOR DE INVASIÓN?: TRUMP CANCELA DIÁLOGO CON VENEZUELA Noticiero.

FUNCIONARIO DE HAMÁS JUSTIFICA ATENTADO DEL 7 DE OCTUBRE EN GAZA Gestión.

MILEI DEDICA CONCIERTO a VÍCTIMAS DE HÁMAS: "ISRAEL ES UN BASTIÓN DE OCCIDENTE" Gestión.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.