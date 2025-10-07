TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24
El presidente DonaldTrump ordenó suspender todas las negociaciones diplomáticas con NicolásMaduro, cancelando el contacto oficial entre EE. UU. y Venezuela, en un giro de confrontación geopolítica. En respuesta, Maduro anunció que enviará una carta al papa León XIV para solicitar que la Santa Sede intervenga como mediadora y ayude a mantener la paz y la estabilidad en Venezuela. Hoy en Radar24 analizamos por qué Trump pone fin al diálogo y cómo se interpretan estas acciones en el marco del conflicto antidrogas iniciado por EE. UU.
Venezuela Trump Maduro PapaLeónXIV diplomacia crisis geopolítica
00:05 Trump rompe diálogo con Maduro
01:00 Contradicciones y caos en el chavismo
02:08 Maduro señala que Venezuela busca responsables de planear ataque en Embajada de EE.UU.
04: 42 EE.UU. aumenta presión sobre Caracas
17: 54 Venezuela excluida de la Cumbre de las Américas
20:14 Xiomara Sierra, dirigente de Vente Venezuela se pronuncia sobre declaraciones de Cabello
22:11 Cabello siembra miedo con mensaje explosivo
26:45 María Corina celebra su cumpleaños en medio de la lucha
