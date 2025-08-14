GRABADO el 14-08-2025

Abogado de los topógrafos colombianos intervenidos se pronuncia tras ampliación de detención

Carlos Araujo, el abogado de los dos topógrafos colombianos intervenidos cuando realizaban mediciones en territorio nacional, se pronunció ante la prensa tras ordenarse ampliación de la detención preliminar en contra de sus patrocinados.



