Incendio en SJM: municipio planea trasladar a familias damnificadas al estadio 28 de Mayo (1/2)

La Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) anunció que busca reubicar a más de 200 familias damnificadas por el incendio que destruyó sus viviendas el último fin de semana en Pamplona Ata. Según la comuna, los afectados serían trasladados al estadio 28 de Mayo, donde se habilitarían zonas temporales de refugio con baños y muchas otras comodidades.



Las familias afectadas permanecen a la intemperie tras perder todas sus pertenencias y hogares. Aunque las autoridades distribuyeron algunas carpas y ayuda humanitaria, los damnificados aseguran que no todos fueron beneficiados. No nos han dado carpa y estamos durmiendo en la calle, declaró uno de los vecinos afectados por el siniestro.



Algunas familias se oponen a ser reubicadas en el estadio, ya que afirman que el lugar no cuenta con carpas ni condiciones básicas para pasar la noche. Entre los damnificados hay niños y adultos mayores, quienes temen quedar nuevamente desamparados. Por ello, solicitan una respuesta inmediata del municipio y apoyo del Gobierno central.



AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS



En el sector Virgen del Buen Paso, donde aún se encuentran muchas de las familias damnificadas, voluntarios y vecinos solidarios han llegado con alimentos, ropa y colchones. Sin embargo, algunos denunciaron que los víveres no están siendo distribuidos equitativamente, pese a que existen suficientes donaciones. No dejan repartir, relataron.



A esta situación se suma la denuncia de que falsos damnificados estarían apropiándose de las donaciones, impidiendo que los verdaderos afectados reciban el apoyo necesario. Además, varios vecinos requieren atención médica urgente, por lo que exigen la presencia del Ministerio de Salud en la zona para atender los casos más críticos.





