GRABADO el 12-09-2025

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión

La violencia ligada a la extorsión y el sicariato continúa golpeando al sector transporte. La noche del viernes 12 de setiembre, el conductor de una combi de la línea conocida como Los Rojitos fue asesinado a balazos en Villa El Salvador.



De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon hasta ocho disparos. Producto del ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.



PRESUNTO CASO DE EXTORSIÓN



Fuentes cercanas señalaron que la empresa de transporte a la que pertenecía el conductor venía siendo extorsionada desde semanas atrás.



Se espera que las cámaras de seguridad instaladas en la zona contribuyan a identificar a los responsables. Vecinos de la zona denunciaron la escasa presencia policial, pese al incremento de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.





Ingresa a http://ptv.pe/453411 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 13/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

