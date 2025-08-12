GRABADO el 12-08-2025

Sicarios asesinaron a conductor de miniván

La violencia volvió a teñir de sangre las calles del distrito de Casa Grande. La víctima, identificada como Rolando Saucedo Chigne de 37 años fue asesinado en el centro poblado de Roma por una ruta de sembríos. Según testigos fue atacado a balazos mientras lavaba un miniván de la empresa nuevo amanecer, que cubre la ruta Casa Grande Roma en la provincia de Ascope.



Según versiones preliminares, varios sujetos armados interceptaron a Saucedo y le habrían disparado al menos en seis ocasiones, causándole la muerte en el acto. Tras el crimen, los atacantes se apoderaron del vehículo y huyeron presuntamente con dirección a Ascope. El violento ataque quedó marcado por la frialdad y rapidez con la que actuaron los delincuentes. Transportistas y moradores llegaron a la escena y quedaron consternados. Se presume que este crimen esté relacionado con las extorsiones que afectan al sector transporte de dicha provincia.



Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias, mientras peritos realizan las diligencias correspondientes. Este trágico hecho ha generado conmoción en la población, que exige a las autoridades redoblar los operativos y frenar la ola de crímenes que azota la provincia de Ascope.



