GRABADO el 30-05-2025

El mejor regalo de cumpleaños para Dina Boluarte: ningún abucheo, protesta o burla

Esta vez, Dina Boluarte no paró de sonreír. Quizá porque en unas horas la inquilina de Palacio cumple 63 primaveras con impunidad. Este viernes, la presidenta recibió como regalo hacerlo sin protagonizar ningún incidente. Durante el Simulacro Nacional Multipeligro, no fue abucheada como en años anteriores ni protagonizó bochornos, como encerrar a periodistas para evitar preguntas incómodas.



Vestida de blanco, procedió a inaugurar el nuevo y moderno aeropuerto Jorge Chávez por todo lo alto, con show en vivo incluido. No hubo quien arruinara el momento de Dina, quien aprovechó la ocasión para lanzarse flores a sí misma, a pesar de que la obra fue destrabada por Martín Vizcarra. Para ella, todo lo que se inaugure durante su mandato es fruto de su trabajo limpio de corrupción.



La ceremonia rozó lo cursi cuando el flamante ministro del acuñismo hizo su presentación estelar por un proyecto en el que no tuvo nada que ver.

Al final, Dina se retiró airosa, rodeada de seguridad y, como era de esperarse, sin dar declaración alguna a la prensa.

Que los cumpla felices, presidenta.



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Oportunismo político: todos en campaña para 2026 a costa del erario público Pico a Pico.

"Para el 2026 las cosas no pintan bien, vamos a tener fragmentación democrática", advierte analista.

¿Precandidato sin querer queriendo? Gobernador Werner Salcedo habla de su postulación presidencial.

Congresista Isabel Cortez apoyo a ley que permite proselitismo durante semana de representación.

Congresista Isabel Cortez apoyo proselitismo durante representación Pasó en el Perú.

El mejor regalo de cumpleaños para Dina Boluarte: ningún abucheo, protesta o burla.

Dina Boluarte vuelve a usar a niños para lanzar su discurso político pero sigue huyendo de la prensa.

DINA CELEBRA LAS PREVIAS DE SU CUMPLE Presidenta recibió como regalo ningún abucheo o protesta.

¿DICTADURA? "Estamos viviendo en una democracia vacía de contenido", según Eduardo Ballón.

Víctimas alzan la voz contra el Sodalicio Abusos no terminaron con su disolución y exigen justicia.

ALERTA POR LLUVIAS Friaje y lluvias intensas provocan inundaciones y diversos daños en la selva.

VERGONZOSO Susel Paredes se planta y enfrenta a personal del Congreso tras acto de discriminación.

INDIGNOS Mabel Cáceres: "Es increíble la ceguera de Boluarte y de estos jefes policiales indignos".

La crisis política nacional se agudiza, ¿cómo responden las regiones? AGENDA REGIONAL.

Puno: Logran Identificar a dirigentes de conflicto territorial entre Phara y Alto Inambari.

Además hoy día 31 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.