El ATAQUE al MINISTERIO PÚBLICO y desde el CONGRESO Sin Guion con Rosa María Palacios

Rosa María Palacios hoy en SinGuion:

DELIA ESPINOZA RESPONDE A QUIENES QUIEREN TOMAR LA FISCALÍA

La fiscal suprema enfrenta la ofensiva del Ejecutivo, que quiere que la supuesta crisis del Ministerio Público se debata en el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, y del Defensor del Pueblo, que cuestiona su legitimidad.



RENOVACIÓN POPULAR SALE A DEFENDER A PATRICIA BENAVIDES

Mientras la Fiscalía investiga a Benavides por presunta usurpación de funciones, Renovación Popular propone que la JNJ destituya a todos los fiscales supremos y restituya a la exfiscal de la Nación.



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN: VACANCIA PARA BOLUARTE Y ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

El informe aprobado concluye que Dina Boluarte dejó la presidencia para someterse a cirugías, lo que abre la puerta a una nueva moción de vacancia. Además, se admite un festín de contrataciones con fondos públicos, aunque se niega la existencia de una red de prostitución en el Congreso. ¿Se harán responsables?



Gobierno plantea que crisis en la fiscalía se vea en el Consejo de Reforma https://larepublica.pe/politica/2025/06/18/eduardo-arana-propone-que-crisis-en-el-ministerio-publico-sea-analizada-en-el-consejo-de-reforma-del-sistema-de-justicia-hnews-675882

Renovación Popular propone destituir a fiscales supremos https://larepublica.pe/politica/2025/06/18/renovacion-popular-sale-en-defensa-de-patricia-benavides-y-propone-que-la-jnj-destituya-a-la-junta-de-fiscales-supremos-hnews-1636308



