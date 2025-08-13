GRABADO el 13-08-2025

Fiscal Juárez Atoche afirma en juicio que Martín Vizcarra recibió sobornos de Obrainsa

En medio del juicio oral contra Martín Vizcarra para determinar si el expresidente va a prisión preventiva, tras el pedido del Ministerio Público, el fiscal Germán Juárez Atoche, confirmó que el exmandatario habría recibido dinero ilícito durante su condición de gobernador regional de Moquegua por parte de la compañía Obrainsa.



Tenemos la sentencia de colaboración eficaz de la empresa Obrainsa, la cual fue una colaboración corporativa con sus funcionarios () Elar Tejeda Moscoso en su condición de testigo señaló que fue contactado por Martín Vizcarra en noviembre del 2013 () Le hace un pago (a Vizcarra) de 400 mil soles, el cual fue en 2014. El 4 de abril de 2014 se hizo un pago de 600 mil soles, mencionó.



MARTÍN VIZCARRA SE DEFIENDE DE ACUSACIONES



Durante su llegada accidentada a la en la sede de la Corte Suprema Nacional del Poder Judicial (PJ), Martín Vizcarra animado por sus seguidores y simpatizantes de Perú Primero, se defendió de todas las acusaciones que tiene en su contra.



Completamente tranquilo por lo que decida el juez. No va a ocurrir (ser recluido en Barbadillo). Siempre le he dado la cara a la justicia. Toda la vida he dado la cara () (sobre viaje a isla Chinería) partido político lo financió, comentó.





