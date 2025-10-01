GRABADO el 01-10-2025

CAF Presenta Informe sobre Desafíos del Desarrollo Sostenible en América Latina ROTATIVARPP

El 29 de septiembre, la Corporación Andina de Fomento (CAF) dio a conocer una edición conmemorativa del Reporte de Economía y Desarrollo, marcando 20 años de análisis sobre los retos que enfrenta América Latina y el Caribe. El informe, considerado una referencia esencial, destaca un triple desafío para la región en la búsqueda de un desarrollo sostenible.



La CAF subraya la importancia de contar con un Estado más institucional y eficiente. En este sentido, las elecciones del próximo año se perfilan como una oportunidad crucial para alcanzar un cambio necesario que permita abordar los retos económicos y sociales de manera más efectiva. La capacidad de América Latina para adaptarse y enfrentar estos desafíos será determinante para su futuro desarrollo y sostenibilidad.



