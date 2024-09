En exclusiva y ante las cámaras de Panorama, el juez Richard Concepción Carhuancho rompió su silencio luego de fuera vinculado con la liberación de barras de oro a favor de la empresa minera “Lomas Doradas”, de propiedad de los hermanos Miu Lei y que involucra al presentador de televisión Andrés Hurtado.



“Yo nunca he devuelto las barras de oro. Esa información es inexacta. Yo no he tomando ninguna decisión judicial respecto a ello. Yo no puedo asumir responsabilidades de otros”, sostuvo el magistrado al señalar que se siente indignado porque considera que intentan mancillar su honra y su reputación.



“Hubo un pedido de la empresa “Lomas Doradas” para la devolución de las barras de oro, sin embargo, mi respuesta fue clara. Mediante la resolución 4 de fecha 24 de agosto del 2021, resuelvo declarar infundado la variación de la medida de incautación de cinco barras de oro. Es decir, denegué”, sostuvo Concepción.



FISCAL SAL Y ROSAS



Según explicó el magistrado, su decisión fue apelada y luego hubo un desistimiento de la apelación ante el tribunal superior. Es allí donde aparece el fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero, quien dispuso el levantamiento de la medida de incautación y ordenó la devolución del oro a la empresa “Lomas Doradas”.

Adem�s hoy dia 24 de Setiembre en el calendario del Per�.

M�s videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.