EE.UU. reacciona al fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay LR

La muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia de Colombia, provocó una rápida reacción de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresó sus condolencias a la familia y al pueblo colombiano, además de exigir que se haga justicia contra los responsables del atentado que terminó con la vida del político de 39 años, dos meses después de recibir disparos en la cabeza durante un mitin en Bogotá.



Las investigaciones apuntan a una disidencia de las FARC como posible autora intelectual del ataque, con seis personas detenidas, entre ellas un menor acusado de ser el autor material.



