GRABADO el 08-08-2025

Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio

En este video abordamos el nuevo foco de tensión diplomática del presidente Gustavo Petro: la defensa de la soberanía ante una disputa limítrofe con Perú, que algunos sectores de oposición califican de cortina de humo para desviar la atención de frentes conflictivos abiertos. Mientras un ala radical exige frenar la diplomacia del micrófono y privilegiar el diálogo técnico y bilateral, el Gobierno apuesta por un acto simbólico en Leticia para revivir el sentimiento de unidad. ¿Es una estrategia legítima de comunicación o una maniobra política? Analizamos la polarización histórica de Colombia, el rol de actores como la oposición radical y la importancia de resolver controversias por vías formales sin caer en discursos que exacerban tensiones. noticiashoy breakingnews políticainternacional



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.

Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.

ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.

Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio.

EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio.

La historia de los desfiles por Fiestas Patrias El Comercio.

Fundación de Kylian Mbappé construye colegio y cancha sintética en Ancón El Comercio.

¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis.

Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.

¿Embargo a Perú por 315 millones afectará obras de la Línea 2 del Metro de Lima? El Comercio.

HOY NOS VISITA IOA UNOMAS EN VIVO.

Tensión por Isla Chinería: Dina Boluarte responde a Petro tras nueva "acusación" TQH EN VIVO.

Presidenta Dina Boluarte desde Japón: No hay nada pendiente que tratar con Colombia El Comercio.

Presidente Dina Boluarte responde a Petro: "Nuestra soberanía no está en discusión" El Comercio.

Santa Rosa: El deplorable estado de la isla que limita con Colombia.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.