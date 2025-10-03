GRABADO el 03-10-2025

¿Te imaginas postular a San Marcos en los 80 o 90? Así seran los exámenes

Miles de jóvenes vivían una jornada intensa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: exámenes masivos, largas colas y vigilancia permanente para evitar filtraciones.



En esa época, las pruebas se enfocaban en la memorización de datos, fechas y nombres. ¡Todo en una sola oportunidad!



Con la llegada del examen DECO, se incorporaron preguntas que miden habilidades cognitivas . Así comenzó una nueva etapa en la evaluación universitaria.



Hoy, la competencia por una vacante en la Decana de América sigue tan viva como siempre. ¿Tú también tienes una historia con San Marcos? ¡Compártela en los comentarios!









