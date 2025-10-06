GRABADO el 06-10-2025

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave

Se vienen hitos importantes rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Toma nota de las fechas clave del cronograma electoral y no pierdas detalle de este proceso que definirá a tus próximas autoridades.

JNE Elecciones2026 ERM2026 Democracia PerúVota CronogramaElectoral FechasClave EleccionesRegionales EleccionesMunicipales TransparenciaElectoral ParticipaciónCiudadana JNETV Noticias PolíticaPerú

Desde Jurado Nacional de Elecciones

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

Autoridades que renuncian para ser candidatos, ¿pueden regresar a sus cargos? .

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?.

JNE responde: ¿Cuándo vence el plazo para inscribir candidatos?.

Elecciones Primarias 2026: conoce el plazo para presentar las candidaturas .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 6 de octubre de 2025.

Envivo Convenio Interinstitucional entre IRTP y JNE.

TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua ashaninka cómo identificar contenidos falsos.

Presidente del JNE se solidariza con familias víctimas de la delincuencia.

Qué trámites deben cumplir los partidos políticos rumbo a las elecciones primarias?.

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave.

Autoridades que renuncian: ¿a qué cargos pueden postular ahora?.

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025

video

Autoridades que renuncian para ser candidatos, ¿pueden regresar a sus cargos?

video

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?

video

JNE responde: ¿Cuándo vence el plazo para inscribir candidatos?

video

Elecciones Primarias 2026: conoce el plazo para presentar las candidaturas

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 6 de octubre de 2025

video

Envivo Convenio Interinstitucional entre IRTP y JNE

video

TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua ashaninka cómo identificar contenidos falsos

video

Presidente del JNE se solidariza con familias víctimas de la delincuencia

video

Qué trámites deben cumplir los partidos políticos rumbo a las elecciones primarias?

video

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026

video

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las fechas clave

video

Autoridades que renuncian: ¿a qué cargos pueden postular ahora?

video

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 09 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo