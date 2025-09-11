PASÓ EN EL PERÚ Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 10 setiembre 2025
AYACUCHO: Fredepa realizó plantón en Huamanga luego de suspender paro regional
JUNÍN: Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central
CUSCO: Candidato es rechazado por pasear gigantesco huaco fálico en plaza de Armas
LA LIBERTAD: Regidor arremete contra César Acuña y Mario Reyna por pésima gestión
AREQUIPA: Gobierno Regional de Arequipa presenta graves falencias en la elección de jefes de Logística
LORETO: Colegio emblemático CNI celebra centenario
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
Gino Ríos y su sentencia por violencia familiar se quedan en la JNJ Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Dina Boluarte libre de polvo y paja pero no aprende Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.
PASÓ EN EL PERÚ Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar".
FRÍO DE FRÍOS Vizcarra le sugiere a Dina que se vaya preparando para cuando vaya a Barbadillo.
FIRME DEFENSA Exministra de Educación defiende la ESI como herramienta contra la violencia sexual.
¡LO NINGUNEARON! Show en el Congreso por ministro del Interior: Patricia Chirinos se burló.
TERRIBLE PATALETA Edwin Martínez arma show en el Parlamento: tuvieron que tratarlo como niño.
Ayacucho: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la car.
Cusco: Comunidades de Machu Picchu alzan la voz y anuncian paro para exigir fin del monopolio.
Junín: Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar, no excesos individuales.
¡INDIGNADA! Dina se rodea de militares para decirle a la ONU que no va a permitir intromisiones.
PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.
Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.
Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.
