GRABADO el 10-11-2025

Congresista Ariana Orué usó a su asesor como chofer para el gimnasio El Comercio

La congresista Ariana Orué contrató como asesor en el Parlamento al socio de su hermana, Nicolás Basurco, pese a su falta de experiencia. Su sueldo: más de diez mil soles mensuales, según una denuncia del dominical 'Cuarto Poder'. Congresista PolíticaPeruana Denuncia Corrupción

Desde EL COMERCIO

Vehículo estalla en Nueva Delhi: 8 muertos y 15 heridos cerca al Fuerte Rojo El Comercio.

¿Qué ha logrado José Jerí en su primer mes como presidente del Perú? El Comercio.

Congresista Ariana Orué usó a su asesor como chofer para el gimnasio El Comercio.

La verdad detrás de la expulsión de el embajador de Cuba en Perú El Comercio.

Crimen en Huaral: sujeto enterró a su pareja y dos hijos debajo de su vivienda El Comercio.

Betssy Chávez: Perú no decide sobre salvoconducto y desafía asilo diplomático El Comercio.

TENEMOS QUE HABLAR NOTICIAS 11 NOVIEMBRE DEL 2025 I El Comercio.

Enorme forado en Av. Gambetta desata caos vehicular en tránsito del Callao El Comercio.

José Jerí cumple un mes como presidente del Perú en medio de críticas por inseguridad El Comercio.

¿Debe volver la bicameralidad en el Perú? García Belaúnde responde con firmeza El Comercio.

EN VIVO AUDIENCIA DE APELACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS CONTRA DINA BOLUARTE El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 10 DE NOVIEMBRE: GOBIERNO DEJA EN SUSPENSO SALVOCONDUCTO A BETSSY CHÁVEZ Noticiero.

EL VALOR DE SUSY DIÁZ, SIN FRENO Y SIN FILTRO UNO MÁS ENVIVO.

Ecuador: 27 presos muertos durante motín armado en cárcel de Machala El Comercio.

Acuerdo provisional en el Senado para reabrir el gobierno de EE.UU. El Comercio.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.