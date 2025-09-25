ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO"
Fe de Erratas ¡EL MONSTRUO FUE CAPTURADO Y ACUSÓ A LA PNP DE CORRUPCIÓN! - ATV.
Piura: Delincuentes asaltan y roban S/46,000 soles a un empresario.
Ministerio Público solicita la prohibición de concurrir embajadas contra Betssy Chávez.
Operativo de fiscalización detectó que chofer tenía 3000 soles en papeletas.
Familia pide ayuda para buscar a menor que lleva varios días desaparecido.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.
SMP: Camión sin frenos impacta contra varios vehículo y casi causa una desgracia.
'Secretos de cocina': Aprende a preparar un delicioso lomo de res con Sandra Plevisani.
'Secretos de cocina': Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.
José Baella tras captura de 'El Monstruo': "Hay que recuperar la confianza en la Policía Nacional".
Ministro del Interior tras captura de 'El Monstruo': "Este fin de semana pude estar en nuestro país".
Generador eléctrico estalla y provoca el pánico en vecinos: "Lo sentimos como un coche comba".
Alcalde de Los Olivos tras la captura de 'El Monstruo': "Deben confinarlo".
Vía Expresa Sur: Vecinos expresan su malestar por el caos ante la falta de señalizaciones y puentes.
Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.
