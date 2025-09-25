GRABADO el 25-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO"

ATV Noticias

Fe de Erratas ¡EL MONSTRUO FUE CAPTURADO Y ACUSÓ A LA PNP DE CORRUPCIÓN! - ATV.

Piura: Delincuentes asaltan y roban S/46,000 soles a un empresario.

Ministerio Público solicita la prohibición de concurrir embajadas contra Betssy Chávez.

Operativo de fiscalización detectó que chofer tenía 3000 soles en papeletas.

Familia pide ayuda para buscar a menor que lleva varios días desaparecido.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.

SMP: Camión sin frenos impacta contra varios vehículo y casi causa una desgracia.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un delicioso lomo de res con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del jueves 25 de septiembre del 2025.

José Baella tras captura de 'El Monstruo': "Hay que recuperar la confianza en la Policía Nacional".

Ministro del Interior tras captura de 'El Monstruo': "Este fin de semana pude estar en nuestro país".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO".

Generador eléctrico estalla y provoca el pánico en vecinos: "Lo sentimos como un coche comba".

Alcalde de Los Olivos tras la captura de 'El Monstruo': "Deben confinarlo".

Vía Expresa Sur: Vecinos expresan su malestar por el caos ante la falta de señalizaciones y puentes.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

