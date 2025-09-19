¿Quién será el próximo líder del BCR en 2026? Julio Velarde revela sus favoritos
BCRP Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mencionó públicamente a dos posibles sucesores para liderar la institución en 2026. Durante una reciente conferencia, señaló directamente a Adrián Armas y Paul Castillo, sus actuales colaboradores más cercanos. Si tuviera que recomendar a alguien, miraría a la izquierda o a la derecha, afirmó Velarde, en alusión directa a ambos economistas.
bcrp juliovelarde bcrjuliovelarde
00:00 - 00:08 Julio Velarde habló sobre sus posibles sucesores como presidente del Banco Central de Reserva
00:09 - 00:16 Adrián Armas y Paul Castillo serían los sucesores de Julio Velarde en el BCR
00:25 - 00:35 Julio Velarde se refirió a sus colaboradores más cercanos como posibe reemplaso
00:36 - 00:48 ¿Quién es Adrián Armas, posible presidente del BCR?
00:49 - 01:06 ¿Quién es Paul Castillo, posible presidente del BCR?
