RUSIA se alinea con CHINA ante un posible ATAQUE MILITAR sobre TAIWÁN LR
Rusia estaría proporcionando a China tecnología y equipo militar que podrían reforzar sus capacidades aerotransportadas, clave en un posible conflicto por Taiwán. El informe del RUSI se basa en documentos filtrados por el grupo hacktivista Black Moon, que incluyen actas, contratos y listas de equipos. Entre los materiales figuran vehículos anfibios, cañones antitanque y blindados, por un valor superior a 210 millones de dólares. China busca adaptar los sistemas a su tecnología y recibir entrenamiento en su territorio, aunque no hay pruebas claras de que ya haya recibido el material.
