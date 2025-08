GRABADO el 04-08-2025

Trump exige liberar papeles del caso Epstein: ¿manipulación o justicia? LR

Donald Trump logró que el Departamento de Justicia accediera a publicar las transcripciones del jurado investigador en el caso Epstein. Pero el contenido ha generado controversia: ninguna víctima fue llamada a declarar y solo figuran dos agentes como testigos.



Varias sobrevivientes acusan al FBI de proteger a personas poderosas y exigen una revisión independiente. Mientras Trump dice que busca justicia, otros advierten que esto podría ser solo una estrategia política.





