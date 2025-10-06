GRABADO el 06-10-2025

Ministro de Transportes cuestiona al cardenal Castillo: "Me parece bastante irresponsable"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció tras las recientes declaraciones del cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, quien el último fin de semana expresó su respaldo a las marchas convocadas por la denominada "Generación Z" en contra del gobierno.



En conferencia de prensa, el titular del MTC expresó su incomodidad con las expresiones del Monseñor Castillo, a quien calificó de "irresponsable" y lo exhortó a "no dividir al Perú", con estas declaraciones en apoyo a las protestas.



"Lo he escuchado al cardenal, al señor Castillo, representante de la iglesia del Perú y me parece irresponsable, me parece que debe llamar a la unidad, que debe llamar a la calma, que debe llamar a la paz y no decir que los gobernantes están contribuyendo a la muerte de las personas, eso me parece bastante irresponsable", dijo.



BOLUARTE Y LÓPEZ ALIAGA AUSENTES EN MISA



Cabe precisar que la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como el alcalde de Lima, Rafel López Aliaga, estuvieron ausentes en la misa por la nación en honor a la sagrada imagen del Señor de Los Milagros, que fue encabezada, justamente, por el cardenal Castillo.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/10/2025



