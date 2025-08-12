GRABADO el 12-08-2025

Línea 2 del Metro de Lima: ¿cómo se viene habilitando y cuándo estaría listo el nuevo tramo?

EnVivo: ¿Cómo viene habilitándose la Línea 2 del Metro de Lima, en su nuevo tramo, y para cuándo quedaría lista en su totalidad? , Félix Tam Rodríguez, especialista técnico en la Línea 2 del ministerio de Transportes y Comunicaciones , nos lo explica.

Línea 2 del Metro de Lima: ¿cómo se viene habilitando y cuándo estaría listo el nuevo tramo?.

