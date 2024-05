El Concejo Municipal de Trujillo aprobó por mayoría que la MPT evalúe los expedientes de las empresas de transporte para la ampliación de sus rutas. Un pedido hecho por ocho empresas afiliadas a la CERTULL.



Las ocho empresas afiliadas a la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (CERTULL) ya no irían a un paro de 24 horas, luego que por mayoría el Concejo Municipal aprobara la evaluación de los expedientes para ampliar y modificar sus rutas en la ciudad de Trujillo.



Más temprano y en señal de protesta, unidades de distintas empresas de transporte llegaron a la Plaza Mayor de Trujillo. El presidente de la CERTULL, Vicente Liñán, dijo que los expedientes fueron ingresados años atrás y no han sido atendidos por el Concejo.



El regidor y presidente de la Comisión de Transportes de la MPT, Giancarlo Toribio, pidió modificar la ordenanza para permitir la revisión de sus expedientes, además de pedir la salida del gerente de Transportes, Carlos Cipriano.



Pobladores del sector Víctor Raúl y otros sectores de Huanchaco piden autorizar la ampliación de rutas, pues de las unidades que operan no llegan a ofrecer sus servicios afectándolos económicamente.



