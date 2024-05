El actor y galán de novelas, #RenatoRossini, vino al podcast #CaféconlaChevez y reveló de todo: excesos, romances, peleas, El ángel vengador, Millet Figueroa, Shirley Cherres, La casa de Magaly, la muerte de su padre, Al Filo de la Ley, Renato Rossini Jr., El gran chef y mucho más.

Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'. #entrevistas



00:00 INICIO

08:20 RENATO ROSSINI MARCA DISTANCIA DE JULIÁN LEGASPI

15:53 RENATO ROSSINI Y EL GRAN SHOW: MI MADRE SIEMPRE ME DICE DESOREJADO

17:24 RENATO ROSSINI: ME ENCANTA LA CUMBIA DE EL GRUPO 5

25:11 RENATO ROSSINI ACTUÓ EN UNA NOVELA CON CHAYANNE

27:07 RENATO ROSSINI SOBRE HABLANDO HUEVADAS: POBRECITOS, QUÉ PENA

28:27 RENATO ROSSINI SOBRE LESLIE STEWART: ES MI ÚNICO AMIGO QUE USA FALDA

35:25 RENATO ROSSINI NO ESTUVO EN LA MUERTE DE SU PADRE

37:50 RENATO ROSSINI: VOLVERÍA A LA CASA DE MAGALY

38:11 RENATO ROSSINI: NUNCA HUBO ROMANCE CON SHIRLEY CHERRES

55:35 RENATO ROSSINI REVELA SU VERDADERO VÍNCULO CON GUILLERMO ROSSINI

01:03:26 RENATO ROSSINI Y SU MENSAJE A TINELLI

01:05:50 CAFÉS CARGADOS

01:14:12 RENATO ROSSINI Y SU MENSAJE PARA SUS CRÍTICOS



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Más videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.