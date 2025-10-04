GRABADO el 04-10-2025

Elecciones 2026: ¿Qué nos dicen las redes sobre los votantes peruanos? ADNRPP ENTREVISTA

Con las elecciones peruanas próximas a realizarse, las redes sociales se consolidan como un canal clave para las narrativas políticas y la proyección de los futuros candidatos. Paula Cantuarias, Country Manager de Dinamic Company en Perú, explica cómo, mediante herramientas digitales, se identificó quiénes son los posibles votantes, el mensaje de los políticos y qué se espera del próximo presidente peruano.



