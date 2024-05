La presencia de un sujeto vestido de colegiala, rondando por las calles del distrito trujillano de Víctor Larco Herrera para interceptar misteriosamente a estudiantes viene causando incertidumbre en la ciudadanía por su actitud sospechosa.



Al respecto, el decano del Colegio de Psicólogos de La Libertad, Gino Reyes, realizó un análisis del perfil psicológico de este individuo, señalando que podría tratarse de un caso de desorden de una cuestión sexual.



Pese a que la Policía Nacional no ha podido detener a este sujeto al no existir o configurarse un delito, Gino Reyes espera que de todas maneras se le haga seguimiento, argumentando que los comportamientos que evidencia los considera una infracción.



Mientras tanto, el individuo continuará merodeando por las calles de la capital de la primavera con la apariencia de una estudiante, y esperemos que no sea demasiado tarde para actuar ante este caso.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.