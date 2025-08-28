GRABADO el 28-08-2025

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR

PROGRAMAS
LaRepública

Aprueban extradición de alias El Monstruo desde Paraguay: cumplirá condena de 32 años LR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.

Green Day hizo vibrar estadio San Marcos EnVivoLR.

Renovación Popular pide declarar al Cártel de los Soles como organización terrorsta HLR.

FullMood arranca el 1ero de setiembre a las 10:20 a.m. por el canal de otromoodlr shorts.

El Agustino: Policía capturo a sicario tras persecución en plena via de evitamiento LR.

CHIQUIWILO EN VIVO: el youtuber más showsero visita La República.

MADURO asegura que VENEZUELA cuenta con SOLIDARIDAD MUNDIAL ante AMENAZA NUCLEAR de EE.UU. LR.

FISCALÍA: JUAN SANTIVÁÑEZ LIDERA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

¿Qué significa para los tacneños ser peruano? PERUANOS RESPONDEN  LR.

¡LIMA NORTE EN PELIGRO! Mafias se disputarían el control tras extradición de 'El Monstruo' HLR.

CELEBRA TACNA: 96 aniversario de incorporación a la patria. ¿Y Dina? EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 28 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

