GRABADO el 07-08-2025

PETRO ARREMETE contra PERÚ y DESCONOCE su SOBERANÍA mientras Dina Boluarte goza de cenas en Japón

¿PERÚ MAFIOSO? Crece la tensión entre Colombia y Perú tras las recientes declaraciones de Gustavo Petro, al denunciar que el Perú ha desconocido tratados internacionales al tomar unilateralmente la decisión de declararse soberano en el territorio de la isla de Santa Rosa. Dijo que Perú no es el enemigo, pero sí lo son las mafias. A través de un comunicado, desconoció la soberanía y las autoridades de facto impuestas en la zona.



En tanto, la presidenta Dina Boluarte disfruta de cenas y compromisos diplomáticos en Japón sin pronunciarse al respecto.







¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



islasantarosa leticia colombia petro gustavopetro dinaboluarte noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro.

¡LO LLAMAN LOCO! Congreso amenaza a Gustavo Petro: Si quiere guerra, la va a encontrar.

PASÓ EN EL PERÚ: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Tensión en la frontera con Colombia continúa, Petro no da brazo a torcer Pico a Pico.

PETRO ARREMETE contra PERÚ y DESCONOCE su SOBERANÍA mientras Dina Boluarte goza de cenas en Japón.

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín.

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones.

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.